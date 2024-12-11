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Не з’явився до ТЦК – отримав 3 роки тюрми: на Черкащині суд покарав ухилянта

07:36, 11 грудня 2024
Чоловік без поважних причин не з’явився до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за повісткою.
Не з’явився до ТЦК – отримав 3 роки тюрми: на Черкащині суд покарав ухилянта
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На Черкащині засуджено 38-річного жителя Христинівської міської територіальної громади, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, чоловік, будучи придатним до військової служби та завчасно повідомленим про необхідність явки, без поважних причин не з’явився до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за повісткою.

«За принципової позиції прокурора суд, з урахуванням зібраних у ході досудового розслідування доказів, визнав чоловіка винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, які доведеться відбувати реально», - заявили у прокуратурі.

Також там додали, що на даний час вирок суду не набрав законної сили.

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суд Черкаси

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