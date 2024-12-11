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Як шахраї використовують фальшиві листи від імені суду для доступу до ваших пристроїв

07:19, 11 грудня 2024
Фейкові постанови про стягнення коштів від імені господарського суду — новий інструмент шахраїв.
Як шахраї використовують фальшиві листи від імені суду для доступу до ваших пристроїв
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Шахраї вигадують дедалі хитромудріші способи для отримання доступу до персональних пристроїв українців. Про це попереджає Міністерство юстиції.

Однією зі схем шахраїв може бути надсилання повідомлень на поштові скриньки громадян, нібито від імені господарського суду певної області. У таких листах повідомляється про «постанову про стягнення коштів».

Як діють зловмисники?

  • маскують листи під домен «gov.ua»;
  • розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма;
  • отримують віддалений доступ до пристрою.

Як захиститися від дій шахраїв?

  • завантажуйте файли лише з офіційних або довірених джерел;
  • не відкривайте вкладення з підозрілих листів;
  • перевіряйте файли перед відкриттям: перш ніж відкривати завантажений файл, скористайтеся антивірусним сканером для його перевірки на наявність шкідливих програм;
  • вимкніть автоматичне завантаження файлів у браузері. Налаштуйте функцію «щоразу запитувати про місце зберігання файлу перед завантаженням». Це дасть змогу уникнути автоматичного завантаження небезпечних файлів у разі переходу за шкідливим посиланням і забезпечить вашу безпеку в інтернеті.

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