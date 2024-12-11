Как мошенники используют фальшивые письма от имени суда для доступа к вашим устройствам

Фейковые постановления о взыскании средств от имени хозяйственного суда – новый инструмент мошенников.

Иллюстративное фото из открытых источников

Мошенники придумывают все более хитроумные способы для получения доступа к персональным устройствам украинцев. Об этом предупреждает Министерство юстиции.

Одной из схем мошенников может быть отправка сообщений на почтовые ящики граждан, якобы от имени хозяйственного суда определенной области. В таких письмах сообщается о «постановлении о взыскании средств».

Как действуют злоумышленники?

маскируют листы под домен «gov.ua»;

рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа;

получают удаленный доступ к устройству.

Как защититься от действий мошенников?

загружайте файлы только из официальных или доверенных источников;

не открывайте вложения с подозрительных писем;

проверяйте файлы перед открытием: прежде чем открывать загруженный файл, воспользуйтесь антивирусным сканером для его проверки на наличие вредоносных программ;

выключите автоматическую загрузку файлов в браузере. Настройте функцию «каждый раз запрашивать место хранения файла перед загрузкой». Это позволит избежать автоматической загрузки опасных файлов при переходе по вредоносной ссылке и обеспечит вашу безопасность в интернете.

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