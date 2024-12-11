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Кто несет ответственность за составление налоговой отчетности

07:00, 11 декабря 2024
В ГНС ответили, какие лица несут ответственность за составление налоговой отчетности.
Кто несет ответственность за составление налоговой отчетности
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Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило, кто несет ответственность за составление налоговой отчетности.

Согласно п. 47.1 ст. 47 Налогового кодекса Украины ответственность за неподачу, нарушение порядка заполнения документов налоговой отчетности, нарушение сроков их представления контролирующим органам, недостоверность информации, приведенной в указанных документах, несут:

- юридические лица, резиденты или нерезиденты Украины, которые согласно НКУ определены налогоплательщиками, а также их должностные лица.

Ответственность за нарушение налогового законодательства обособленным подразделением юридического лица несет юридическое лицо, в состав которого оно входит:

- физические лица – налогоплательщики и их законные или уполномоченные представители в случаях, предусмотренных законом;

– налоговые агенты.

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