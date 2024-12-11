В Киеве будут судить мужчину, который обманул пенсионерку по схеме «Ваш родственник в беде»

Злоумышленник связался с пенсионеркой и сказал, что ее дочь попала в ДТП и немедленно нужны деньги для проведения операции.

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который обманул пенсионерку.

Как сообщила столичная полиция, в конце ноября в полицию обратилась 73-летняя жительница Шевченковского района столицы и сообщила, что ее обманули. Женщине позвонил неизвестный, который представился врачом и заявил, что ее дочь попала в ДТП и сейчас находится в больнице и срочно нужны средства на операцию. Через некоторое время к потерпевшей приехал злоумышленник, представившийся доверенным лицом врача и отдавший незнакомцу четыре тысячи долларов.

По словам следователя Шевченковского управления полиции Екатерины Черкес, правоохранители задержали ранее судимого 39-летнего жителя Львовской области.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. На время следствия он был под стражей.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт следователи направили в Шевченковский суд столицы. Мошеннику за совершенное преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

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