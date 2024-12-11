У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав пенсіонерку за схемою «Ваш родич у біді»

Зловмисник зв’язався з пенсіонеркою та сказав, що її донька потрапила у ДТП і негайно потрібні гроші для проведення операції.

У Києві перед судом постане чоловік, який ошукав пенсіонерку.

Як повідомила столична поліція, наприкінці листопада, до поліції звернулася 73-річна мешканка Шевченківського району столиці та повідомила, що її ошукали. До жінки зателефонував невідомий, який відрекомендувався лікарем та заявив, що її донька потрапила у ДТП й зараз перебуває у лікарні та терміново потрібні кошти на операцію. Через деякий час до потерпілої приїхав зловмисник, який відрекомендувався довіреною особою лікаря й вона віддала незнайомцю чотири тисячі доларів.

За словами слідчої Шевченківського управління поліції Катерини Черкес, правоохоронці затримали раніше судимого 39-річного жителя Львівської області.

Зловмиснику повідомили про підозру. На час слідства він перебував під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт слідчі скерували до Шевченківського суду столиці. Шахраю за скоєний злочин загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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