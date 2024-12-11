Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав пенсіонерку за схемою «Ваш родич у біді»

00:06, 11 грудня 2024
Зловмисник зв’язався з пенсіонеркою та сказав, що її донька потрапила у ДТП і негайно потрібні гроші для проведення операції.
У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав пенсіонерку за схемою «Ваш родич у біді»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постане чоловік, який ошукав пенсіонерку.

Як повідомила столична поліція, наприкінці листопада, до поліції звернулася 73-річна мешканка Шевченківського району столиці та повідомила, що її ошукали. До жінки зателефонував невідомий, який відрекомендувався лікарем та заявив, що її донька потрапила у ДТП й зараз перебуває у лікарні та терміново потрібні кошти на операцію. Через деякий час до потерпілої приїхав зловмисник, який відрекомендувався довіреною особою лікаря й вона віддала незнайомцю чотири тисячі доларів.

За словами слідчої Шевченківського управління поліції Катерини Черкес, правоохоронці затримали раніше судимого 39-річного жителя Львівської області.

Зловмиснику повідомили про підозру. На час слідства він перебував під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт слідчі скерували до Шевченківського суду столиці. Шахраю за скоєний злочин загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Клієнти, які планують переказувати гроші понад ліміт, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів – банки підписали меморандум

За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу.

Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність 23 грудня

У складі Служби дисциплінарних інспекторів будуть працювати 21 дисциплінарний інспектор

Співбесіди з кандидатами на посаду члена ВККС відбудуться 14 січня

На вакантну посаду члена ВККС претендують судді Оксана Андрійчук та Віталій Крикливий.

Суддям, які працюють в суді, що розташований в зоні активних бойових дій, пропонують доплачувати до 21 тисячі грн

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект про доплати суддям.

Гроші за знищену техніку ворога можна буде отримати протягом 72 годин після погодження рапорту через Армія+ – Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко обіцяє, що військові зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через Армія+ і отримати гроші протягом 72 годин.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду