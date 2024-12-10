Як обміняти посвідчення водія після зміни персональних даних — роз’яснення

Оновити водійські документи упродовж 10 днів після зміни персональних даних.

Фото: hsc.gov.ua

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Головний сервісний центр МВС нагадав, що після зміни прізвища чи по батькові потрібно обміняти посвідченням водія.

«У таких випадках кермувальникам необхідно оновити свої водійські документи упродовж 10 днів після зміни персональних даних», - заявили у відомстві.

Зазначається, що обміняти старий документ можливо онлайн у Кабінеті водія.

Отримати замовлене водійське можна через відділення Укрпошти, кур’єрською доставкою на обрану адресу або в сервісному центрі МВС.

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