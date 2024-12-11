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На Хмельниччині судили адміністратора Viber та Telegram-каналів про місця роздачі повісток

09:41, 11 грудня 2024
Суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та 31-річним чоловіком, який повідомляв про місцеперебування співробітників ТЦК.
На Хмельниччині судили адміністратора Viber та Telegram-каналів про місця роздачі повісток
Фото: Суспільне
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На Хмельниччині суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та 31-річним жителем Шепетівського району, який адміністрував Viber та Telegram-канали про роздачу повісток співробітниками ТЦК. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Чоловіку призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового терміну на 1 рік.

Встановлено, що він не тільки адміністрував спільноти про повістки, а й залучав інших людей, щоб вони повідомляли про заходи з оповіщення в Ізяславі та Шепетівці.

Діючи у такий спосіб, чоловік чітко знав та усвідомлював, що такі дії перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Під час випробувального терміну він зобов’язаний періодично з’являтися на реєстрацію в орган пробації, а також повідомляти його про зміну місця проживання, навчання чи роботи.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині судили адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв про місця роздачі ТЦК.

Також у Києві адміністратор Телеграм-каналу про повістки отримав 5 років в'язниці. 

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