На Кіровоградщині судили адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв про місця роздачі ТЦК «оливок»

У Світловодську судили чоловіка за перешкоджання роботі Збройних сил України, замаскувавши повідомлення про «повістки» «оливками».

У Світловодську Кіровоградської області викрили місцевого мешканця, який через анонімний Telegram-канал повідомляв про місця видачі повісток. Суд визнав його винним у перешкоджанні роботі Збройних сил України, йдеться у вироку суду у справі № 401/2769/24.

З липня 2024 року чоловік публікував інформацію про локації, де працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) видають повістки. Це дозволяло військовозобов'язаним уникати отримання повісток і мобілізації.

Зловмисник намагався замаскувати свої повідомлення, замінюючи слово «повістки» на «оливки» і прикріплюючи до них фотографії овочів. Чат мав назву «Повістки Світловодськ або оливки».

Під час викриття чоловік уклав угоду з прокурором, визнали свою провину і допоміг слідству з’ясувати всі обставини справи. Світловодський районний суд призначив йому п'ять років ув'язнення з іспитовим строком на два роки.

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