На Київщині під час пожежі в квартирі загинула жінка

Трагедія сталася в Нових Петрівцях.

У селі Нові Петрівці Київської області 19 жовтня сталася пожежа в квартирі, внаслідок якої загинула жінка.

За інформацією пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області, о 08:51 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній з квартир житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат було виявлено тіло жінки 1962 року народження. Пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати о 10:05.

До гасіння залучили 2 одиниці техніки та 8 рятувальників. Обставини трагедії з'ясовуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.