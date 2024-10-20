На Киевщине во время пожара в квартире погибла женщина

Трагедия произошла в Новых Петровцах.

В селе Новые Петровцы Киевской области 19 октября произошел пожар в квартире, в результате которого погибла женщина.

По информации пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, в 08:51 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир жилого дома.

Во время ликвидации пожара в одной из комнат было обнаружено тело женщины 1962 года рождения. Пожар удалось локализовать и ликвидировать в 10:05.

К тушению привлекли 2 единицы техники и 8 спасателей. Обстоятельства трагедии выясняются.

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