Укрметаллургпром предупредил, что остановка бронирования рабочих мест угрожает украинской промышленности

Потерянное время на аудит угрожает экономике, - президент «Укрметаллургпрома» об остановке бронирования.

Источник фото: epravda.com.ua

Президент «Укрметаллургпрома» Александр Каленков во время пресс-конференции предупредил, что остановка бронирования рабочих мест, инициированная правительством, может существенно угрожать промышленности. Он отметил, что предприятия рискуют потерять квалифицированных работников, подготовка которых занимает много лет, что может привести к остановке производства.

«Остановка бронирования для предприятий хуже, чем блэкауты или ракетные обстрелы. У нас могут забрать кадры, которые мы просто не сможем заменить ни за месяцы, ни за годы», - подчеркнул Каленков. По его словам, некоторые предприятия не смогли продлить статус критически важных, поскольку списки на бронирование не принимаются. Он отметил, что если территориальные центры комплектования зайдут на предприятия, это может привести к потере остальных квалифицированных работников, и предприятия остановятся.

Каленков также указал на то, что в системе признания предприятий критическими есть лазейки для спекуляций, но их можно закрыть без остановки бронирования для предприятий, которые остаются важными для экономики и обороны Украины. Он подчеркнул, что продукция его предприятий, в частности спецсталь для брони и арматура для фортификационных сооружений, имеет прямое отношение к потребностям Вооруженных Сил.

«Нам нужно не 50% бронировать, а значительно больше, поскольку уже сейчас от 15 до 27% сотрудников в нашей отрасли мобилизованы. Это десятки тысяч людей, которые сейчас воюют», - добавил он.

Каленков призвал власти навести порядок в процессе признания критичности предприятий, не останавливая бронирование. «Потерянное время на аудит может привести к значительным экономическим потерям», - резюмировал он.

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