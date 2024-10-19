«Не бывает ничего, что происходит просто так», – Зеленский о возвращении 95 украинцев из российского плена

Владимир Зеленский призвал к усилению обменных возможностей Украины.

Источник фото: mil.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении прокомментировал успешный обмен, в результате которого Украине удалось вернуть 95 своих граждан из российского плена. Он подчеркнул важность усиления возможностей Украины для проведения дальнейших обменов.

Зеленский выразил благодарность всей команде, которая занимается обменами, а также украинским военным, которые помогают формировать обменный фонд для государства. «Горжусь всеми вами, спасибо вам за помощь в освобождении наших людей из российского плена», - отметил президент.

Он также подчеркнул, что для достижения результатов Украине необходимы сильные позиции, ведь «не бывает ничего, что происходит просто так». «Во время войны результат только приобретается. Спасибо всем, кто это обеспечивает», - добавил Зеленский.

Президент проинформировал, что 95 возвращенным пленным оказывается необходимая помощь, и Украина продолжает работать над освобождением как военных, так и гражданских. «Это очень сложный процесс, но чем более результативны мы будем на поле боя и в дипломатии, тем быстрее мы сможем вернуть и других. Мы выясняем судьбу каждого и каждой, кто может быть в плену. Очень стараемся вернуть всех», - подчеркнул Зеленский.

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