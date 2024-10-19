Рустем Умеров призвал G7 инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс

Министр обороны Украины подчеркнул приоритет обороны на встрече министров G7.

Источник фото: Rustem Umerov

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи министров обороны стран «Группы семи» в Неаполе призвал международных партнеров инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс.

«Оборона является важнейшим приоритетом как для нас, так и для наших ключевых союзников. Это первая встреча министров обороны G7 за 51 год, посвященная глобальной безопасности, и я благодарен министру обороны Италии за приглашение Украины», - отметил Умеров, подчеркивая важность этого мероприятия.

Министр выразил благодарность международным партнерам за поддержку украинских военных, которые смело противостоят российской агрессии. Он обсудил развитие оборонной промышленности как Украины, так и Европы, и предложил инвестиции в украинский ОПК. «Открытие новых производств в Украине позволит ускорить поставки оружия и боеприпасов», - добавил он.

Умеров также проинформировал присутствующих о ситуации на фронте и представил План победы президента Украины. Он призвал ускорить поставки обещанной помощи, что является критически важным для защиты гражданского населения и военных. Кроме того, министр подчеркнул важность активного участия союзников в обучении украинских бригад и укомплектовании их современным оружием.

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