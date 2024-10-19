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Как получить кредит на приобретение энергооборудования - объяснение Минэнерго

21:38, 19 октября 2024
Министерство энергетики предоставило инструкцию для граждан и предпринимателей для улучшения энергоэффективности.
Как получить кредит на приобретение энергооборудования - объяснение Минэнерго
Источник фото: dnepr.express
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Министерство энергетики Украины предлагает потребителям пошаговый гид, который поможет определить оптимальные решения для достижения энергонезависимости и повышения энергоэффективности жилья или бизнеса. Ознакомиться с информацией о действующих программах можно на сайте Минэнерго.

- Определитесь с потребностями. Прежде чем двигаться дальше, потребителям следует ознакомиться с условиями выбранной программы. Это можно сделать на сайте Минэнерго и ресурсах банков-партнеров.

- Предварительная техническая консультация. После выбора программы рекомендуется провести консультацию с представителем производителя или техническим консультантом. Поищите информацию о возможных решениях в интернете, выберите модель оборудования и подготовьте вопросы для специалистов.

- Обращение в банк. Если финансовое решение вас устраивает, обратитесь в банки, сотрудничающие в рамках целевых программ. Исследуйте условия кредитования.

- Запрос просчета кредита. После получения предварительной информации от банка, сделайте запрос на просчет деталей кредита. Это можно сделать по телефону, и представитель банка предоставит информацию об условиях заключения договора.

- Установка оборудования. После подписания договора не медлите с монтажом оборудования. Оборудование должно быть установлено в указанные сроки, чтобы соблюдать условия соглашения.

- Обращение на горячую линию. На любом этапе программы вы можете обратиться на правительственную горячую линию 15-49 СТРУМ для получения консультаций и рекомендаций.

- Получите оборудование. Вы стали владельцем оборудования, которое повысит энергоэффективность и будет способствовать экономному потреблению энергоресурсов. Спасибо за сотрудничество!

- Делитесь опытом. Если ваши соседи имеют похожие проблемы, поделитесь своим опытом, предоставляя полную информацию и пользуясь официальными источниками.

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