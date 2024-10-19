Министры обороны G7 поддержали путь Украины к членству в НАТО

Министры обороны G7 подтвердили поддержку евроатлантической интеграции Украины.

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Министры обороны стран G7 выразили свою поддержку необратимому пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Это указано в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Неаполе, сообщает «Европейская правда».

В заявлении министры подчеркнули, что планируют продолжать оказывать Украине помощь, в частности военную, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. «Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», - говорится в документе.

Кроме того, министры подчеркнули важность поддержки учебных и тренировочных потребностей украинских сил обороны. Они отметили усилия НАТО и ЕС в рамках Программы НАТО по оказанию помощи и обучения в области безопасности для Украины, а также Миссии ЕС по военной помощи.

Министры считают приоритетной задачей создание украинской армии, которая будет взаимосовместима со странами-членами НАТО и сможет защитить Украину и сдерживать будущие атаки. «Нашей конечной целью остается достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, изложенным в Уставе ООН и его принципах, что обеспечивает уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины», - подчеркивается в заявлении.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украину готовы пригласить в НАТО, если на выборах США победит Камала Харрис - Le Monde.

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