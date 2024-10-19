Жан-Ноэль Барро: Победа Украины важна для мирового порядка.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил поддержку Плана победы, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление французского министра.

Барро подчеркнул важность сплочения международного сообщества вокруг этого плана: «Победа россии стала бы торжеством права сильнейшего и подтолкнула бы международный порядок к хаосу. Вот почему наши контакты должны позволить нам достичь прогресса в реализации Плана победы президента Зеленского и сплотить вокруг него как можно большее количество стран».

Министр также отметил, что украинское сопротивление является ключевым в сдерживании линии фронта, которая «разделяет Европу и россию владимира путина, свободу и угнетение».

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