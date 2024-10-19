Ночью 20 октября Приват24 и карты не будут работать

В ночь с 19 на 20 октября клиенты временно не смогут пользоваться картами и Приват24 из-за технических работ в ПриватБанке.

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В ПриватБанке сообщили о проведении плановых технических работ в ночь с 19 на 20 октября 2024 года. Как сообщает пресс-служба банка, с полуночи до 7:00 утра клиенты временно не смогут пользоваться приложением Приват24 и осуществлять операции с платежными картами.

Техническое обслуживание будет касаться также банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов. В банке отмечают, что эти меры необходимы для обеспечения стабильной работы систем и безопасности платежей.

ПриватБанк советует клиентам заранее планировать операции или же выполнить их после завершения технических работ.

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