Уночі 20 жовтня Приват24 та картки не працюватимуть

У ніч з 19 на 20 жовтня клієнти тимчасово не зможуть користуватися картками та Приват24 через технічні роботи в ПриватБанку.

Джерело фото: 24 Канал

У ПриватБанку повідомили про проведення планових технічних робіт у ніч з 19 на 20 жовтня 2024 року. Як повідомляє пресслужба банку, з опівночі до 7:00 ранку клієнти тимчасово не зможуть користуватися додатком Приват24 та здійснювати операції з платіжними картками.

Технічне обслуговування стосуватиметься також банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів. У банку зазначають, що ці заходи необхідні для забезпечення стабільної роботи систем і безпеки платежів.

ПриватБанк радить клієнтам заздалегідь планувати операції або ж виконати їх після завершення технічних робіт.

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