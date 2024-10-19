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Уночі 20 жовтня Приват24 та картки не працюватимуть

19:33, 19 жовтня 2024
У ніч з 19 на 20 жовтня клієнти тимчасово не зможуть користуватися картками та Приват24 через технічні роботи в ПриватБанку.
Уночі 20 жовтня Приват24 та картки не працюватимуть
Джерело фото: 24 Канал
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У ПриватБанку повідомили про проведення планових технічних робіт у ніч з 19 на 20 жовтня 2024 року. Як повідомляє пресслужба банку, з опівночі до 7:00 ранку клієнти тимчасово не зможуть користуватися додатком Приват24 та здійснювати операції з платіжними картками.

Технічне обслуговування стосуватиметься також банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів. У банку зазначають, що ці заходи необхідні для забезпечення стабільної роботи систем і безпеки платежів.

ПриватБанк радить клієнтам заздалегідь планувати операції або ж виконати їх після завершення технічних робіт.

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