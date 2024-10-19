На Одещині в гуртожитку побилися два неповнолітні студенти – поліція розпочала кримінальне провадження

Поліція розслідує побиття підлітка, яке сталося в одному з навчальних закладів Подільського району Одещини.

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В Одеській області стався конфлікт між двома підлітками, внаслідок чого правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в регіоні.

Інцидент між 16-річним та 17-річним хлопцями був виявлений поліцією під час моніторингу соціальних мереж. Відео конфлікту стало підставою для звернення до батьків та опікунів юнаків. Мати молодшого підлітка подала заяву до поліції, вимагаючи притягнення до відповідальності старшого хлопця, який завдав її синові тілесних ушкоджень.

Встановлено, що підлітки є учнями одного навчального закладу і проживають у гуртожитку. Конфлікт, який стався 11 жовтня, попередньо виник на ґрунті неприязних стосунків. Вночі на території закладу старший учень побив молодшого.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, що стосується умисного легкого тілесного ушкодження. Для визначення ступеня тяжкості отриманих ушкоджень призначено судово-медичну експертизу. Розслідування триває під наглядом Любашівської окружної прокуратури.

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