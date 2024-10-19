В Одесской области в общежитии подрались два несовершеннолетних студента – полиция начала уголовное производство

Полиция расследует избиение подростка, которое произошло в одном из учебных заведений Подольского района Одесской области.

Фото иллюстративное

В Одесской области произошел конфликт между двумя подростками, в результате чего правоохранители начали уголовное производство. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в регионе.

Инцидент между 16-летним и 17-летним парнями был обнаружен полицией во время мониторинга социальных сетей. Видео конфликта стало основанием для обращения к родителям и опекунам юношей. Мать младшего подростка подала заявление в полицию, требуя привлечения к ответственности старшего парня, который нанес ее сыну телесные повреждения.

Установлено, что подростки являются учениками одного учебного заведения и проживают в общежитии. Конфликт, который произошел 11 октября, предварительно возник на почве неприязненных отношений. Ночью на территории заведения старший ученик избил младшего.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, что касается умышленного легкого телесного повреждения. Для определения степени тяжести полученных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается под надзором Любашевской окружной прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.