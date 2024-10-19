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Украину готовы пригласить в НАТО, если на выборах США победит Камала Харрис – Le Monde

18:51, 19 октября 2024
США больше не против вступления Украины в НАТО и, возможно, это повлияет на позицию Берлина.
Украину готовы пригласить в НАТО, если на выборах США победит Камала Харрис – Le Monde
Источник фото: zakarpattya.net.ua
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Соединенные Штаты больше не выступают против приглашения Украины в Североатлантический альянс, что может повлиять на позицию Германии, которая ранее также выступала против включения Киева. Об этом сообщает французское издание Le Monde, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, президент США Джо Байден в минувшую пятницу обсудил в Берлине с лидерами Германии, Франции и Великобритании - Олафом Шольцом, Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером - План победы президента Украины Владимира Зеленского. Соединенные Штаты, которые ранее вместе с Германией блокировали шаги к вступлению Украины в НАТО, теперь принципиально не возражают против приглашения Киева в Альянс.

Le Monde цитирует неназванного европейского дипломата, который предположил, что в случае победы Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США, Байден может начать работу над приглашением Украины в НАТО еще в переходный период.

Изменение позиции Вашингтона, по мнению нескольких источников Le Monde, может также повлиять на изменение отношения Берлина, который выступает против быстрого включения Украины в Альянс. Однако решение о приглашении Украины не может быть принято четырьмя лидерами, ведь для этого нужна более широкая поддержка государств-членов НАТО. В частности, Турция и Венгрия, вероятно, будут оставаться против быстрого сближения Киева с Альянсом.

«Это амбициозный план, поднимающий сложные вопросы, по которым нет спонтанного совпадения мнений», - сказал изданию один из дипломатов.

Одним из ключевых вопросов встречи лидеров в Берлине было использование дальнобойного западного оружия для ударов по территории России. США и Германия пытаются избежать риска эскалации, тогда как Франция и Великобритания занимают более решительную позицию. Лидеры согласились, что одних только дальнобойных ударов может быть недостаточно для кардинального изменения ситуации на фронте, однако к общему решению они пока не пришли.

Напомним, хотя США не готовы объявить о снятии ограничений на удары большой дальности по РФ, представитель Государственного департамента США заявил, что Украина может использовать западное оружие для ответных атак. Кроме того, Украине не нужно разрешение США для атак собственным оружием по России, - Госдеп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина отметила, что дискуссий о вступлении в НАТО без временно оккупированных территорий нет.

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США НАТО

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