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Ольга Стефанішина наголосила, що дискусій про вступ до НАТО без тимчасово окупованих територій немає

12:53, 19 жовтня 2024
Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється, наголосила Стефанішина.
Ольга Стефанішина наголосила, що дискусій про вступ до НАТО без тимчасово окупованих територій немає
Джерело фото: Getty Images
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Прийняття України до НАТО без тимчасово окупованих територій не є предметом для дискусій. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина в інтерв’ю у національному телемарафоні, пише hromadske.

Як розповіла посадовиця, членство України в Альянсі можливе лише після завершення російсько-української війни, але під час запрошення до блоку ситуація може змінюватися.

«Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити, це питання фізичної сумісності. Але це пізніше. Зараз запрошення, і воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями», — каже Стефанішина.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні посадовці уникають прямого обговорення можливості прийняття України в НАТО в обмін на те, що вона відмовиться від тимчасово окупованих територій. Зеленський зазначив, що подібні пропозиції не озвучувалися українському уряду безпосередньо. Якщо вони і звучать, наголосив Президент, то потрібно «покласти це на стіл, відкрито перед нами. Не через якусь третю сторону».

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НАТО

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