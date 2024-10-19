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Ольга Стефанишина подчеркнула, что дискуссий о вступлении в НАТО без временно оккупированных территорий нет

12:53, 19 октября 2024
Украина будет однозначно приглашена в НАТО в границах 1991 года и это не обсуждается, подчеркнула Стефанишина.
Ольга Стефанишина подчеркнула, что дискуссий о вступлении в НАТО без временно оккупированных территорий нет
Источник фото: Getty Images
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Принятие Украины в НАТО без временно оккупированных территорий не является предметом дискуссий. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министер юстиции Ольга Стефанишина в интервью в национальном телемарафоне, пишет hromadske.

Как рассказала должностница, членство Украины в Альянсе возможно только после завершения российско-украинской войны, но при приглашении в блок ситуация может меняться.

«По приглашению составляется протокол о присоединении, в котором указывают и сроки, и реформы, которые нужно предпринять, это вопрос физической совместимости. Но это позже. Сейчас приглашение и оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями», — говорит Стефанишина.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные должностные лица избегают прямого обсуждения возможности принятия Украины в НАТО в обмен на то, что она откажется от временно оккупированных территорий. Зеленский отметил, что подобные предложения не озвучивались украинскому правительству напрямую. Если они и звучат, подчеркнул Президент, то нужно «положить это на стол открыто перед нами. Не через какую-то третью сторону».

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НАТО

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