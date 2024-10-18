Захід уникає відкритого обговорення членства України в НАТО в обмін на території, – Зеленський

Президент України закликав до відкритого діалогу щодо НАТО без кулуарних пропозицій.

Джерело фото: rbc.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники уникають прямого обговорення можливості прийняття України в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій. Про це він повідомив у інтерв’ю Financial Times.

Зеленський зазначив, що подібні пропозиції не обговорювалися з українським урядом безпосередньо, а озвучуються кулуарно. За його словами, жоден з представників Заходу не наважився відверто порушити це питання, що шкодить довірі та потребує прозорого діалогу.

«Люди ніколи не говорили цього (нам – ред.). Люди бояться сказати (мені – ред.)», – сказав Президент, закликавши цих чиновників «покласти це на стіл, відкрито перед нами. Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами», – додав він.

Крім того, Зеленський висловив готовність розглядати мирні пропозиції від інших країн, якщо вони будуть реалістичними і не підриватимуть підтримку України. «Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиція від Китаю, ми не проти... Але, хлопці, будь ласка, не розділяйте нас», – додав він.

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