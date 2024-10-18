Уряд призначив заступника голови Держпраці та звільнив заступника очільника Мінагрополітики

Володимир Гончарук став заступником Голови Держпраці.

Під час засідання 18 жовтня Кабінет Міністрів України розглянув кадрові рішення. Про це повідомили в Уряді.

Таким чином, Уряд ухвалив розпорядження:

Про звільнення

Головні Віталія Олександровича з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України

Про призначення

Гончарука Володимира Феодосійовича заступником Голови Державної служби України з питань праці

Про продовження виконання обов’язків

У зв’язку з перейменуванням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури вважати Комірного Анатолія Віталійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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