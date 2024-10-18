Правительство назначило заместителя главы Гоструда и уволило заместителя главы Минагрополитики

Во время заседания 18 октября Кабинет Министров Украины рассмотрел кадровые решения. Об этом сообщили в Правительстве.
Таким образом, Правительство приняло распоряжение:
Головни Виталия Александровича с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины
Гончарука Владимира Феодосиевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда
В связи с переименованием Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры считать Комирного Анатолия Витальевича таким, что продолжает работать в должности заместителя Министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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