Правительство назначило заместителя главы Гоструда и уволило заместителя главы Минагрополитики

Владимир Гончарук стал заместителем Председателя Гоструда.

Во время заседания 18 октября Кабинет Министров Украины рассмотрел кадровые решения. Об этом сообщили в Правительстве.

Таким образом, Правительство приняло распоряжение:

Об увольнении

Головни Виталия Александровича с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины

О назначении

Гончарука Владимира Феодосиевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда

О продлении исполнения обязанностей

В связи с переименованием Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры считать Комирного Анатолия Витальевича таким, что продолжает работать в должности заместителя Министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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