В Ровно задержали мужчину, который поджег дверь квартиры военнослужащего

Полицейские задержали подозреваемых в поджоге авто предпринимателя и выяснили, что один из подозреваемых на днях поджег еще и дверь военнослужащего.

В Ровно правоохранители задержали подозреваемых в поджоге авто предпринимателя. Как сообщили в полиции, 16 октября 66-летний частный предприниматель заявил о поджоге его автомобиля Toyota Yaris. Событие произошло во время комендантского часа.

Правоохранителям удалось установить автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Следовательно, на поиски легковушки Volvo сориентировали все экипажи полиции и уже через два часа удалось задержать двоих мужчин.

«Злоумышленниками оказались 30-ти и 33-летний ровенчане, которые и раньше привлекались к уголовной ответственности, — сообщил заместитель начальника ГУНП — начальник криминальной полиции Роман Иващенко. — Они рассказали, что в телеграмм-канале нашли сообщение с предложением подзаработать: за денежное вознаграждение нужно было сжечь любой автомобиль и отчитаться. Так что на АЗС они приобрели бензин, а дальше один из них поджег авто, а другой снимал это на видео».

Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи за процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, сообщают в полиции, правоохранители выяснили, что 30-летний подозреваемый на днях поджег еще и дверь квартиры, где проживает военнослужащий.

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