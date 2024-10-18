У Рівному затримали чоловіка, який підпалив двері квартири військовослужбовця

Поліцейські затримали підозрюваних у підпалі авто підприємця та вияснили, що один з підозрюваних днями підпалив ще й двері військовослужбовця.

У Рівному правоохоронці затримали підозрюваних у підпалі авто підприємця. Як повідомили у поліції, 16 жовтня 66-річний приватний підприємець заявив про підпал його автомобіля Toyota Yaris. Подія сталась на під час комендантської години.

Правоохоронцям вдалося встановили авто, на якому пересувались підозрювані. Відтак, на пошуки легковика Volvo зорієнтували всі екіпажі поліції і вже за дві години вдалося затримати двох чоловіків.

«Зловмисниками виявились 30-ти та 33-річний рівняни, які і раніше притягувались до кримінальної відповідальності, — повідомив заступник начальника ГУНП — начальник кримінальної поліції Роман Іващенко. — Вони розповіли, що у телеграм-каналі знайшли повідомлення із пропозицією підзаробити: за грошову винагороду треба було спалити будь-яке авто та прозвітувати. Тож на АЗС вони придбали бензин, а далі один із них підпалив авто, а інший знімав це на відео».

Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, повідомляють у поліції, правоохоронці з’ясували, що 30-річний підозрюваний днями підпалив ще й двері квартири, де проживає військовослужбовець.

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