Запад избегает открытого обсуждения членства Украины в НАТО в обмен на территории, – Зеленский

Президент Украины призвал к открытому диалогу по НАТО без кулуарных предложений.

Источник фото: rbc.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники избегают прямого обсуждения возможности принятия Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Зеленский отметил, что подобные предложения не обсуждались с украинским правительством напрямую, а озвучиваются кулуарно. По его словам, ни один из представителей Запада не решился откровенно поднять этот вопрос, что вредит доверию и требует прозрачного диалога.

«Люди никогда не говорили этого (нам - ред.). Люди боятся сказать (мне - ред.)», - сказал Президент, призвав этих чиновников» положить это на стол, открыто перед нами. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами», - добавил он.

Кроме того, Зеленский выразил готовность рассматривать мирные предложения от других стран, если они будут реалистичными и не будут подрывать поддержку Украины. «Бразилия, у вас есть план? Замечательно. Предложение от Китая, мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не разделяйте нас», - добавил он.

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