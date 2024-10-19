Боится ареста по ордеру МУС – путин решил избежать саммита G20 в Бразилии

В том году он уже пропустил саммит G20 в столице Индии во избежание какого-либо риска ареста по ордеру МУС.

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путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии, которая является участницей Римского статута и была бы обязана арестовать его по ордеру Международного уголовного суда. Вместо себя он решил отправить кого-нибудь другого, чтобы «представить интересы».

В том году он уже пропустил саммит G20 в столице Индии во избежание какого-либо риска ареста по ордеру МУС.

Как пишет «Европейская правда», об этом стало известно из его заявлений на встрече с журналистами стран БРИКС 18 октября.

На вопрос, не боится ли ареста в Бразилии по ордеру МУС, ответил вопросом: «Что ж, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?».

«Мы прекрасно все понимаем, что даже если исключить этот МУС, все разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем? – цитируют в медиа.

Вместо себя он решил отправить кого-нибудь другого, чтобы «представить интересы».

Ранее в МУС заявили, что то, что Украина еще не участник Римского статута, не влияет на расследование.

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