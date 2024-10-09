В МУС заявили, что то, что Украина еще не участник Римского статута, не влияет на расследование

Украина, чтобы стать государством-партнером Римского статута МУС, должна сдать документ о ратификации или присоединении на хранение Генсеку ООН.

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Украина станет страной-подписантом Римского статута после того, как ратификационную грамоту примет Генеральный секретарь ООН, но на расследование Международного уголовного суда по военным преступлениям рф в Украине это не влияет.

Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом заявил спикер МУС Фади эль-Абдалла. Он пояснил, что государство, чтобы стать государством-партнером Римского статута МУС, должно сдать документ о ратификации или присоединении на хранение Генсеку ООН, поскольку его офис является депозитарием всех международных договоров.

«С первого дня месяца по истечении 60 дней с этой даты официально государство становится участником», - сказал спикер.

Говоря о том, что даст Украине ратификация Римского статута, спикер отметил, что речь идет о больших возможностях гармонизации национального законодательства с МУС, что улучшит комплиментарность в работе МУС и национальных судебных органов.

«Это также дало бы возможность Украине принимать участие в работе Ассамблеи государств-участников, которая является своего рода нашим парламентом. Именно Ассамблея принимает, если есть поправки к Римскому статуту или другим правовым документам, именно Ассамблея избирает судей, прокурора МУС и заместителей прокуроров. И именно Ассамблея принимает бюджет МУС и проводит большую важную работу по содействию сотрудничеству между судом и государством», - рассказал он.

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