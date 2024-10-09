У МКС заявили, що те, що Україна ще не учасник Римського статуту, не впливає на розслідування

Україна, щоб стати державою-партнером Римського статуту МКС, має здати документ про ратифікацію або приєднання на зберігання Генсеку ООН.

Джерело фото: Dato Chumburidze / RFE / RL

Україна стане країною-підписантом Римського статуту після того, як ратифікаційну грамоту прийме Генеральний секретар ООН, але на розслідування Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів рф в Україні це не впливає.

Як пише «Інтерфакс-Україна», про це заявив речник МКС Фаді ель-Абдалла. Він пояснив, що держава, щоб стати державою-партнером Римського статуту МКС, має здати документ про ратифікацію або приєднання на зберігання Генсеку ООН, оскільки його офіс є депозитарієм усіх міжнародних договорів.

«З першого дня місяця після закінчення 60 днів із цієї дати офіційно держава стає учасником», - сказав речник.

Говорячи про те, що дасть Україні ратифікація Римського статуту, речник зауважив, що йдеться про більші можливості гармонізації національного законодавства з МКС, що покращить компліментарність у роботі МКС і національних судових органів.

«Це також дало б змогу Україні брати участь у роботі Асамблеї держав-учасниць, яка є свого роду нашим парламентом. Саме Асамблея ухвалює, якщо є поправки до Римського статуту або до інших правових документів, саме Асамблея обирає суддів, прокурора МКС і заступників прокурорів. І саме Асамблея ухвалює бюджет МКС і проводить велику важливу роботу зі сприяння співпраці між судом і державою», - розповів він.

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