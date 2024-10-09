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Если предприятие не подавало определенный документ для получения лицензии, то информация уполномоченного органа о невыдаче такого документа не может быть основанием для аннулирования лицензии – КАС ВС

13:04, 9 октября 2024
КАС ВС рассмотрел дело об обжаловании аннулирования контролирующим органом лицензии на право розничной торговли топливом.
Если предприятие не подавало определенный документ для получения лицензии, то информация уполномоченного органа о невыдаче такого документа не может быть основанием для аннулирования лицензии – КАС ВС
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Информация уполномоченного органа о невыдаче / несогласовании документов, что является основанием для аннулирования лицензии субъекту хозяйствования в соответствии с абз. 8 ч. 52 ст. 15 Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего», может касаться только конкретно определенных документов, представляемых лицом для получения лицензии.

Если предприятие вообще не подавало определенный документ для получения лицензии, то информация уполномоченного органа о невыдаче / несогласовании такого документа не может быть основанием для аннулирования лицензии в соответствии с абз. 8 ч. 52 ст. 15 Закона.

Об этом указал в постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по делу об обжаловании аннулирования контролирующим органом лицензии на право розничной торговли горючим.

У справі, що розглядалася, ДПС анулювала ліцензію ТОВ на роздрібну торгівлю пальним у зв’язку з отриманням від Державної інспекції архітектури та містобудування України інформації у виді листа про невидачу ТОВ дозвільних документів, які підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій мотивували свої рішення тим, що позивач для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним не подавав і не повинен був подавати до ДПС документи, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, тому надходження від ДІАМ України листа про відсутність підтвердження прийняття зазначеного об’єкта в експлуатацію не могло бути підставою для анулювання ліцензії.

КАС ВС рішення судів попередніх інстанцій залишив без змін з огляду на таке.

Відповідно до ч. 37 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію, включено до переліку документів, що подаються разом із заявою про отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

При цьому питання щодо достатності документів для отримання права на реалізацію пального має досліджувати орган ліцензування на стадії розгляду заяви суб’єкта господарювання про надання ліцензії.

Отримання ж контролюючим органом після видачі ліцензії від уповноважених органів інформації, що такі документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися / не погоджувалися такими органами, або встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії відповідно до абз. 8 та 9 ч. 51 ст. 15 Закону, є підставою для анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Така інформація уповноваженого органу про невидачу / непогодження документів або подання заявником недостовірних даних може стосуватися лише конкретно визначених документів, які подавалися особою для отримання ліцензії, та, відповідно, не може стосуватися документів, які заявник не подавав.

Натомість у цій справі контролюючий орган анулював ліцензію позивачеві на роздрібну торгівлю пальним після отримання від ДІАМ України інформації щодо невидачі ТОВ дозвільних документів, які підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

ТОВ для отримання ліцензії не надавало ДПС документів, виданих органом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. У 2019 році ДПС визнала достатніми надані позивачем документи для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним.

На момент прийняття розпорядження про анулювання ліцензії  відповідач не мав інформації від уповноважених органів, що документи, копії яких подані ТОВ разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися / не погоджувалися такими органами, чи фактів подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

Отже, враховуючи такі обставини, відповідач не мав підстави, передбаченої в абз. 8 ч. 52 ст. 15 Закону, для анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним.

Ознайомитись з постановою Верховного Суду від 15 серпня 2024 року у справі № 380/8337/23 (адміністративне провадження № К/990/11400/24) можна за посиланням.

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