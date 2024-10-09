Якщо суб’єкт господарювання не подавав певний документ для отримання ліцензії, то інформація уповноваженого органу про невидачу такого документа не може бути підставою для анулювання ліцензії – КАС ВС

КАС ВС розглянув справу щодо оскарження анулювання контролюючим органом ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Інформація уповноваженого органу про невидачу / непогодження документів, що є підставою для анулювання ліцензії суб’єкту господарювання відповідно до абз. 8 ч. 52 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», може стосуватися лише конкретно визначених документів, які подавалися особою для отримання ліцензії.

Якщо суб’єкт господарювання взагалі не подавав певного документа для отримання ліцензії, то інформація уповноваженого органу про невидачу / непогодження такого документа не може бути підставою для анулювання ліцензії відповідно до абз. 8 ч. 52 ст. 15 Закону.

Про це вказав у постанові Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі про оскарження анулювання контролюючим органом ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

У справі, що розглядалася, ДПС анулювала ліцензію ТОВ на роздрібну торгівлю пальним у зв’язку з отриманням від Державної інспекції архітектури та містобудування України інформації у виді листа про невидачу ТОВ дозвільних документів, які підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій мотивували свої рішення тим, що позивач для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним не подавав і не повинен був подавати до ДПС документи, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, тому надходження від ДІАМ України листа про відсутність підтвердження прийняття зазначеного об’єкта в експлуатацію не могло бути підставою для анулювання ліцензії.

КАС ВС рішення судів попередніх інстанцій залишив без змін з огляду на таке.

Відповідно до ч. 37 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію, включено до переліку документів, що подаються разом із заявою про отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

При цьому питання щодо достатності документів для отримання права на реалізацію пального має досліджувати орган ліцензування на стадії розгляду заяви суб’єкта господарювання про надання ліцензії.

Отримання ж контролюючим органом після видачі ліцензії від уповноважених органів інформації, що такі документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися / не погоджувалися такими органами, або встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії відповідно до абз. 8 та 9 ч. 51 ст. 15 Закону, є підставою для анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Така інформація уповноваженого органу про невидачу / непогодження документів або подання заявником недостовірних даних може стосуватися лише конкретно визначених документів, які подавалися особою для отримання ліцензії, та, відповідно, не може стосуватися документів, які заявник не подавав.

Натомість у цій справі контролюючий орган анулював ліцензію позивачеві на роздрібну торгівлю пальним після отримання від ДІАМ України інформації щодо невидачі ТОВ дозвільних документів, які підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

ТОВ для отримання ліцензії не надавало ДПС документів, виданих органом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. У 2019 році ДПС визнала достатніми надані позивачем документи для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним.

На момент прийняття розпорядження про анулювання ліцензії відповідач не мав інформації від уповноважених органів, що документи, копії яких подані ТОВ разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися / не погоджувалися такими органами, чи фактів подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

Отже, враховуючи такі обставини, відповідач не мав підстави, передбаченої в абз. 8 ч. 52 ст. 15 Закону, для анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним.

Ознайомитись з постановою Верховного Суду від 15 серпня 2024 року у справі № 380/8337/23 (адміністративне провадження № К/990/11400/24) можна за посиланням.

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