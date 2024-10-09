Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у саміті «Україна - Південно-Східна Європа»

На саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» планується обговорити міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

У середу, 9 жовтня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з Премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа». Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Із Премʼєр-міністром Пленковичем говоритимемо про продовження оборонної співпраці, реабілітацію наших воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України», - написав він.

Також він додав що на саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» планують обговорити міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.