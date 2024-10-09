Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа»

На саммите в формате Украина плюс 12 стран планируется обсудить международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

В среду, 9 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для встречи с Премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в третьем саммите «Украина – Юго-Восточная Европа». Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«С Премьер-министром Пленковичем будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации наших воинов, раненых на передовой, а также об восстановлении Украины», - написал он.

Также он добавил, что на саммите в формате «Украина плюс 12 стран» планируют обсудить международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, совместное с партнерами реагирования на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

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