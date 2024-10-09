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Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – Верховная Рада приняла закон

12:36, 9 октября 2024
Верховная Рада приняла в целом закон, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.
Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – Верховная Рада приняла закон
Источник фото: Интерфакс-Украина
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Командиры будут нести ответственность за преступления подчиненных, подпадающих под определенные статьи Уголовного кодекса. 9 октября Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11484 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

В соответствии с законом Уголовный кодекс дополнен статьей 31-1, которой установлена ​​уголовная ответственность для военного командира, другого лица, фактически действующего как военный командир, и другого начальника за любое из преступлений, предусмотренных статьями 437-439, 442 и 442-1 УК, совершенное подчиненным лицом, находившимся на момент совершения преступления под его фактическим командованием и контролем или, в зависимости от обстоятельств, под его фактической властью и контролем, вследствие неосуществления им надлежащего контроля над таким лицом, если при этом военный командир или другое лицо, которая фактически действует как военный командир, знал или, ввиду сложившихся к тому времени обстоятельств, должен был и мог знать, что указанное подчиненное лицо совершило или намеревалось совершить такое преступление, однако не предпринял действий, которые должен был и мог предпринять пределах своих полномочий для предотвращения или прекращения совершения преступления или уведомления о таком преступлении компетентного органа.

Речь идет о преступлении геноцида (ст. 442 УК), преступлениях против человечности (новая ст. 442-1 УК), военных преступлениях (ст. 438 УК в редакции проекта), преступлении агрессии (ст. 437 УК в редакции проекта). В частях 1 и 2 новой ст. 31-1 УК указывается и на преступление, предусмотренное ст. 439 «Применение оружия массового уничтожения» УК.

Как отметили в Главном юридическом управлении, имплементация такого вида ответственности, предусмотренной статьей 28 Римского статута Международного уголовного суда, не учитывает предписания части второй статьи 61 Конституции Украины о принципе индивидуального характера юридической ответственности лица, основным содержанием которого является невозможность привлечения лица к ответственности за деяние, которые она не совершала.

Напомним, что 21 августа Верховная Рада приняла как закон №3909-IX внесенный 15 сентября Президентом Украины законопроект 0285 о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Кроме законопроекта о ратификации Римского устава 0285, Президент 15 августа зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 11484 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского устава Международного уголовного суда и поправок к нему.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины военные военные преступления

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Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом закон, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

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