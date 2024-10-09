МУС имеет юрисдикцию расследовать казни россией украинских военнопленных

Даже война имеет правила, заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в Гааге.

Источник фото: Офис Президента

Международный уголовный суд (МУС) имеет мандат расследовать случаи возможных казней военнопленных, которые происходят в Украине. Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в Гааге, пишет «Радио Свобода».

«Каждое положение Римского статута … можно применить, они все имеют значение. Наша работа состоит в том, чтобы применять методологический подход, организовать стратегию расследования. И послание должно быть уже четким: независимо от того, является ли кто главой государства, правительства, командиром или солдатом, как говорит генеральный секретарь (ООН), даже войны имеют правила, и никто не имеет права казнить гражданского человека или военнопленного… И если такой человек действует безнаказанно, то это может быть в юрисдикции МУС, ведь у нас есть юрисдикция относительно событий в Украине», — подчеркнул он.

По его словам, прежде чем выбрать, за какое расследование браться, МУС изучает многие факторы.

«Мы смотрим на серьезность обвинения, на наличие доказательств, обязательства двигаться с актуальной скоростью и на то, куда ведут доказательства», - пояснил Карим Хан.

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