МКС має юрисдикцію розслідувати страти росією українських військовополонених

Навіть війна має правила, заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у Гаазі.

Джерело фото: Офіс Президента

Міжнародний кримінальний суд (МКС) має мандат розслідувати випадки імовірних страт військовополонених, які відбуваються в Україні. Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у Гаазі, пише «Радіо Свобода».

«Кожне положення Римського статуту… можна застосувати, вони всі мають значення. Наша робота полягає у тому, щоб застосовувати методологічний підхід, організовувати стратегію розслідування. І послання має бути уже чітким: незалежно від того, чи є хтось головою держави, уряду, командиром або солдатом, як каже генеральний секретар (ООН), навіть війни мають правила, і ніхто не має права страчувати цивільну людину або військовополоненого… І якщо така людина діє безкарно, то це може бути в юрисдикції МКС, адже ми маємо юрисдикцію щодо подій в Україні», — наголосив він.

За його словами, перш ніж обрати, за яке розслідування братися, МКС вивчає багато факторів.

«Ми дивимося на серйозність звинувачення, на наявність доказів, зобовʼязання рухатися зі швидкістю, яка є актуальною, і на те, куди ведуть докази», - пояснив Карім Хан.

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