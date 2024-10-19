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Боїться арешту за ордером МКС – путін вирішив уникнути саміт G20 у Бразилії

12:35, 19 жовтня 2024
Того року він уже пропустив саміт G20 у столиці Індії, щоб уникнути будь-якого ризику арешту за ордером МКС.
Боїться арешту за ордером МКС – путін вирішив уникнути саміт G20 у Бразилії
Ілюстративне зображення ЗМІ
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путін заявив, що не поїде на саміт G20 в Бразилії, яка є учасницею Римського статуту та була б зобов’язана арештувати його за ордером Міжнародного кримінального суду. Замість себе він вирішив відправити когось іншого, щоб «представить інтереси».

Того року він уже пропустив саміт G20 у столиці Індії, щоб уникнути будь-якого ризику арешту за ордером МКС.

Як пише «Європейська правда», про це стало відомо із його заяв на зустрічі з журналістами країн БРІКС 18 жовтня.

На питання, чи не боїться арешту в Бразилії за ордером МКС, відповів питанням: «Що ж, я спеціально туди приїду, щоб порушити нормальну роботу цього форуму?».

«Ми ж прекрасно всі розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС, усі розмови будуть тільки про це. Фактично зірвемо роботу "двадцятки". Навіщо?» – цитують у медіа.

Замість себе він вирішив відправити когось іншого, щоб «представить інтереси».

Раніше у МКС заявили, що те, що Україна ще не учасник Римського статуту, не впливає на розслідування.

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