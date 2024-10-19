На Киевщине загорелось кафе, фото

Загорелось одноэтажное деревянное здание кафе на площади 150 м2.

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В поселке Рокитное в Киевской области спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание кафе. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в области, информация о пожаре поступила утром, 18 октября.

По словам спасателей, горело одноэтажное деревянное здание кафе на площади 150 м2. Была угроза рядом расположенным зданиями.

Пожар удалось ликвидировать до обеду. К тушению пожара привлекли 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Что касается причин возникновения пожара, то они устанавливается.

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