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СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения из российского плена 95 украинцев

13:54, 19 октября 2024
Украине удалось провернуть из российского плена 95 военных.
СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения из российского плена 95 украинцев
Источник фото: Владимир Зеленский / Facebook
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Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео возвращение из российского плена 95 украинцев.

Как писала «Судебно-юридическая газета, Украине удалось провернуть из российского плена 95 военных. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и «Азовсталь», Донецкую область, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину», - отметил Президент.

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, удалось вернуть немало защитников, осужденных рф на длительные сроки.

«20 из них получили приговоры от страны-агрессора к пожизненному заключению!», - отметил он.

Чтобы зафиксировать состояние возвращенных, на месте обмена находятся сотрудники Офиса Омбудсмана. Они также информируют защитников об их правах в дальнейшем, в частности на реабилитацию, социальную и медицинскую помощь.

В СБУ подчеркнули, что работают над тем, чтобы выполнить поручение Президента Владимира Зеленского и вернуть из плена каждого украинца.

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СБУ ВСУ военные военнослужащие

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