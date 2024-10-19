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Украина вернула из российского плена 95 защитников, фото

08:47, 19 октября 2024
Вернулись воины, которые защищали Мариуполь и «Азовсталь», Донецкую область, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину.
Украина вернула из российского плена 95 защитников, фото
Источник фото: Владимир Зеленский / Facebook
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Украине удалось провернуть из российского плена 95 военных. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и «Азовсталь», Донецкую область, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину», - отметил Президент.

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, удалось вернуть немало защитников, осужденных рф на длительные сроки.

«20 из них получили приговоры от страны-агрессора к пожизненному заключению!», - отметил он.

Чтобы зафиксировать состояние возвращенных, на месте обмена находятся сотрудники Офиса Омбудсмана. Они также информируют защитников об их правах в дальнейшем, в частности на реабилитацию, социальную и медицинскую помощь.

Источник фото: Владимир Зеленский / Facebook

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