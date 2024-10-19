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СБУ показала ексклюзивні кадри повернення із російського полону 95 українців

13:54, 19 жовтня 2024
Україні вдалося провернути з російського полону 95 військових.
СБУ показала ексклюзивні кадри повернення із російського полону 95 українців
Джерело фото: Володимир Зеленський / Facebook
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Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео повернення з російського полону 95 українців.

Як писала «Судово-юридична газета, Україні вдалося провернути з російського полону 95 військових. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину», - зазначив Президент.

За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, вдалося повернути чимало оборонців, які були засуджені рф на тривалі терміни.

«20 з них отримали вироки від країни-агресора до довічного увʼязнення!», - зазначив він.

Щоб зафіксувати стан повернутих, на місці обміну перебувають працівники Офісу Омбудсмана. Вони також інформують оборонців про їхні права надалі, зокрема на реабілітацію, соціальну та медичну допомогу.

У СБУ наголосили, що працюють над тим, щоб виконати доручення Президента Володимира Зеленського і повернути з полону кожного українця.

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СБУ ЗСУ військові військовослужбовці

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