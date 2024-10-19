Єврокомісія наприкінці жовтня дасть оцінку прогресу України на шляху до ЄС

Один із акцентів ЄС робить на незалежності ЗМІ.

Джерело фото: rada.gov.ua

Європейська комісія 30 жовтня оприлюднить щорічну оцінку прогресу країн, які прагнуть приєднатися до Європейського Союзу, включно з Україною. Про це розповіла Суспільному посолка Європейського Союзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова.

«30 жовтня, тобто менш ніж за два тижні, ми побачимо видання 2024 року так званого пакету розширення. Це щорічна оцінка прогресу Європейської комісії, за якою оцінюються країни, які претендують на членство в ЄС. Оцінюватимуть й Україну», — розповіла посолка.

Один із акцентів ЄС робить на незалежності ЗМІ.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС виділив близько 15 мільйонів євро для підтримки майже 150 засобів масової інформації, які займаються перевіркою фактів. Вона зауважила, що в умовах війни, коли ресурси обмежені, фінансова підтримка від ЄС є надзвичайно важливою.

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