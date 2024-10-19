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Еврокомиссия в конце октября даст оценку прогрессу Украины на пути к ЕС

15:10, 19 октября 2024
Один из акцентов ЕС делает на независимости СМИ.
Еврокомиссия в конце октября даст оценку прогрессу Украины на пути к ЕС
Источник фото: rada.gov.ua
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Европейская комиссия 30 октября обнародует ежегодную оценку прогресса стран, стремящихся присоединиться к Европейскому Союзу, включая Украину. Об этом рассказала Общественному посол Европейского Союза (ЕС) в Украине Катарина Матернова.

«30 октября, то есть менее чем через две недели, мы увидим издание 2024 года так называемого пакета расширения. Это ежегодная оценка прогресса Европейской комиссии, по которой оцениваются страны, претендующие на членство в ЕС. Будут оценивать и Украину», — рассказала посол.

Один из акцентов ЕС делает на независимости СМИ.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину ЕС выделил около 15 миллионов евро для поддержки почти 150 средств массовой информации, занимающихся проверкой фактов. Она отметила, что в условиях войны, когда ресурсы ограничены, финансовая поддержка от ЕС чрезвычайно важна.

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ЕС СМИ Украина

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