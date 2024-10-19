В Оболонском районе Киева до 26 ноября ограничат движение транспорта

Более чем на месяц частично ограничат движение транспорта по улице Зои Гайдай.

Иллюстративное изображение: Униан/Скакодуб Андрей/POOL

В столице с 19 октября ориентировочно до 26 ноября частично ограничат движение транспорта по улице Зои Гайдай, а также полностью ограничат движение подземным переходом.

Как сообщают в КГГА, ограничения связаны с ремонтными работами подземного перехода.

При выполнении ремонтных работ в подземном переходе маршруты трамваев № 16-К и автобусов № 11-ТК закроют, вместо этого будет курсировать временный автобус № 16-Т.

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