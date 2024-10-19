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Украину пригласят в НАТО после того, как она поборет коррупцию – Reuters

11:18, 19 октября 2024
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал борьбу с коррупцией условием приглашения Украины в НАТО.
Украину пригласят в НАТО после того, как она поборет коррупцию – Reuters
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Странам НАТО необходимо будет обсудить условия получения Украиной приглашения к членству и присоединения к Альянсу. В частности, по мнению министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, борьба с коррупцией является условием приглашения Украины в НАТО, пишет Reuters.

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», советник Белого дома по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что для вступления в НАТО Украине нужно провести необходимые реформы и выполнить требования к условиям безопасности.

Брекельманс в ответ на План победы Президента Владимира Зеленского сказал, что в Альянсе «очень разные мнения» по этому вопросу. В частности, по его словам, чтобы добиться необходимого консенсуса, союзникам нужно будет согласовать четкие критерии, которым Украина должна будет отвечать, чтобы получить приглашение.

Отвечая на вопрос о том, какие условия необходимо выполнить Украине, Брекельманс назвал борьбу с коррупцией.

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НАТО

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