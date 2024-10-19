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Україну запросять до НАТО після того, як вона поборе корупцію – Reuters

11:18, 19 жовтня 2024
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс назвав боротьбу з корупцією умовою запрошення України до НАТО.
Україну запросять до НАТО після того, як вона поборе корупцію – Reuters
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Країнам НАТО потрібно буде обговорити умови отримання Україною запрошення до членства та приєднання до Альянсу. Зокрема, на думку міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, боротьба з корупцією є умовою запрошення України до НАТО, пише Reuters.

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що для вступу до НАТО Україні потрібно провести необхідні реформи і виконати вимоги до умов безпеки.

Брекельманс у відповідь на План перемоги Президента Володимира Зеленського сказав, що в Альянсі «дуже різні думки» з цього питання. Зокрема, за його словами, щоб досягти необхідного консенсусу, союзникам потрібно буде узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна буде відповідати, щоб отримати запрошення.

Відповідаючи на питання про те, які умови Україні необхідно виконати, Брекельманс назвав боротьбу з корупцією.

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НАТО

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